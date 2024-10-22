Зеленский: Украина получит $800 миллионов от США на производство дальнобойного оружия

США готовят для Украины новый пакет финансовой помощи на $800 млн. Эти средства будут направлены на производство дальнобойного оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает Forbes.

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Комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, Зеленский подчеркнул, что глава Пентагона «привез пакет на $400 млн».

Он заявил, что в ближайшие дни будет еще один пакет — на $800 млн. «Это — первый транш в наше производство, нашу дальнобойность», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, после этого следует следующий транш также на дальнобойность в размере $700−800 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что Министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $400 миллионов.

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предполагает усиление противовоздушной обороны.

Ранее «Минфин» писал, что 6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн.