За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили из-за рубежа. Самые популярные модели
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Рынок подержанных авто
С января по сентябрь 2024 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили более 28% от этого количества.
Что выбирали украинцы
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 40%. Далее следуют: бензиновые авто — 39%; дизельные — 10%; гибридные — 7%; авто с ГБО — 4%.
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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- TESLA Model Y — 3231 ед.;
- TESLA Model 3 — 2885 ед.;
- HYUNDAI Kona — 1635 ед.;
- NISSAN Rogue — 1622 ед.;
- MAZDA CX5 — 1598 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 1429 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 1144 ед.;
- NISSAN Leaf — 1078 ед.;
- KIA Niro — 998 ед.;
- AUDI Q5 — 966 ед.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
І це на фоні можливих блекаутів — без них купляли б електрокари ще більше.