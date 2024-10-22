Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили из-за рубежа. Самые популярные модели

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Рынок подержанных авто

С января по сентябрь 2024 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили более 28% от этого количества.

Что выбирали украинцы

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 40%. Далее следуют: бензиновые авто — 39%; дизельные — 10%; гибридные — 7%; авто с ГБО — 4%.

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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

TESLA Model Y — 3231 ед.;

TESLA Model 3 — 2885 ед.;

HYUNDAI Kona — 1635 ед.;

NISSAN Rogue — 1622 ед.;

MAZDA CX5 — 1598 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 1429 ед.;

VOLKSWAGEN Golf — 1144 ед.;

NISSAN Leaf — 1078 ед.;

KIA Niro — 998 ед.;

AUDI Q5 — 966 ед.

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