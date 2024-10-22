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22 октября 2024, 11:44 Читати українською

Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили из-за рубежа. Самые популярные модели

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс.
Фото: electro-motors.top

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Рынок подержанных авто

С января по сентябрь 2024 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили более 28% от этого количества.

Что выбирали украинцы

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 40%. Далее следуют: бензиновые авто — 39%; дизельные — 10%; гибридные — 7%; авто с ГБО — 4%.

Читайте: В Украине спрос на подержанные американские авто за год вырос на 79%. Самые популярные модели

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  • TESLA Model Y — 3231 ед.;
  • TESLA Model 3 — 2885 ед.;
  • HYUNDAI Kona — 1635 ед.;
  • NISSAN Rogue — 1622 ед.;
  • MAZDA CX5 — 1598 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 1429 ед.;
  • VOLKSWAGEN Golf — 1144 ед.;
  • NISSAN Leaf — 1078 ед.;
  • KIA Niro — 998 ед.;
  • AUDI Q5 — 966 ед.

Читайте также: Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
asdf2024
asdf2024
22 октября 2024, 12:09
#
Доходы «растут» просто.
+
0
Nasams Here
Nasams Here
22 октября 2024, 12:32
#
Справа в тому, що вигідніше, якщо сісти і порахувати витрати за ремонт та ромитнення, а з часом й за подальший перепродаж. Купив, покатався, продав дорожче, якщо не сподобалась.
+
0
neverice
neverice
22 октября 2024, 13:29
#
Маємо рекорд — електрокари посіли перше місце за відсотком продажів (для авто віком старше 5 років не показово, бо електрокарів тоді було дуже мало). А якби виробники не тримали завищеними ціни на нові - то і серед нових була б аналогічна тенденція. Або навіть краща. Люди чудово розуміють переваги електрокарів. Справа лише в ціні.
І це на фоні можливих блекаутів — без них купляли б електрокари ще більше.
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