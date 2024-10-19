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19 октября 2024, 16:05 Читати українською

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине может достичь 4 ГВт

Дефицит электроэнергии в Украине может составить 4 ГВт, из-за чего стране понадобится импорт природного газа. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

Дефицит электроэнергии в Украине может составить 4 ГВт, из-за чего стране понадобится импорт природного газа.
Фото: pixabay.com

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«Эксперты оценивают значительный дефицит электроэнергии зимой (3−4 ГВт), при этом сохраняются риски ухудшения ситуации из-за продолжения ракетных атак», — говорится в документе.

Отмечается, что для увеличения генерации у власти Украины есть «амбициозный план», включающий обеспечение страны до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей (включая газовые турбины) до конца 2024 года, увеличение импорта электроэнергии из ЕС более чем на 2 ГВт и ремонт поврежденного оборудования.

Читайте также: МВФ ухудшил прогноз по ВВП и инфляции в Украине

Что касается газового отопления, то ожидается, что внутренняя добыча газа Нафтогазом и другими игроками удовлетворит большую часть спроса на газ со стороны домохозяйств и компаний, а остаточные потребности в газе будут поступать за счет импорта (до 3 млрд куб. м).

Напомним

Глава Нафтогаза Алексей Чернышов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует пройти предстоящий осенне-зимний период 2024—2025 годов за счет только украинского газа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+26
SZlats
SZlats
19 октября 2024, 16:57
#
Как это достало так может что-то надо делать … все эти вои уже в печенках…
+
0
xapyga
xapyga
19 октября 2024, 18:36
#
Да, сочувствую тебе. А как там в Покровске, Купянске, Харькове?
+
0
RobinG
RobinG
19 октября 2024, 18:21
#
Надеюсь главных «дефектиФных» менеджеров не обидят? Они как получали сверхзарплаты так и будут?
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