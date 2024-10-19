МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине может достичь 4 ГВт

Дефицит электроэнергии в Украине может составить 4 ГВт, из-за чего стране понадобится импорт природного газа. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Эксперты оценивают значительный дефицит электроэнергии зимой (3−4 ГВт), при этом сохраняются риски ухудшения ситуации из-за продолжения ракетных атак», — говорится в документе.

Отмечается, что для увеличения генерации у власти Украины есть «амбициозный план», включающий обеспечение страны до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей (включая газовые турбины) до конца 2024 года, увеличение импорта электроэнергии из ЕС более чем на 2 ГВт и ремонт поврежденного оборудования.

Читайте также: МВФ ухудшил прогноз по ВВП и инфляции в Украине

Что касается газового отопления, то ожидается, что внутренняя добыча газа Нафтогазом и другими игроками удовлетворит большую часть спроса на газ со стороны домохозяйств и компаний, а остаточные потребности в газе будут поступать за счет импорта (до 3 млрд куб. м).

Напомним

Глава Нафтогаза Алексей Чернышов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует пройти предстоящий осенне-зимний период 2024—2025 годов за счет только украинского газа.