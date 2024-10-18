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18 октября 2024, 13:01 Читати українською

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему криптотранзакций — отчет Chainalysis

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета Chainalysis, сообщает Incrypted.

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более $100 млрд.
Фото: pixabay.com

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Восточная Европа

Согласно отчету, Восточная Европа является четвертым по величине крипторинком в мире. Доля этого региона составляет 11%.

Общая переданная ончейн стоимость криптоактивов на этом рынке в период с июля 2023 года по июнь 2024 года составляет $499,14 млрд. Большая часть приходится на централизованные криптобиржи (CEX) — $324 млрд. Эксперты также отметили рост DeFi-сегмента, его показатель достиг $165 46 млрд.

При этом, по всей видимости на графике ниже, в отличие от других рынков, объем криптовалютных потоков с конца I квартала 2024 года в Восточной Европе возрос.

При этом чуть больше половины объема приходится на институционалов (от $1 млн и более), остальные преимущественно профессиональные трейдеры (от $10 000 до $1 млн).

Украина

Согласно отчету, Украина занимает второе место в регионе. На нее приходится более $100 млрд от стоимости всех криптовалютных транзакций. Более высокий показатель только в рф.

Как отметили эксперты, основные драйверы этого роста в Украине — институциональные и профессиональные переводы.

Журналисты обратились в Chainalysis за разъяснениями, какие именно транзакции аналитики маркируют в этом случае как «институционные», поскольку по состоянию на октябрь 2024 года в Украине нет нормативно-правового базиса для криптоиндустрии. Следовательно, не может быть и переводов между юрлицами, часто подпадающими под категорию институционалов.

В момент публикации редакция не получила ответа. Если следовать графику ниже, то, вероятно, речь идет о больших переводах между физлицами.

«Институционные и профессиональные криптопереводы в Украине резко возросли, поскольку многие ищут финансовую стабильность в условиях продолжающейся войны, а криптовалюты рассматриваются как более безопасная альтернатива. На эту тенденцию влияют такие глобальные факторы, как волатильность рынка, инфляция и санкции, связанные с войной, а также растущий интерес институциональных инвесторов к биткоинам-ETF от таких компаний, как BlackRock», — цитируют авторы отчета комментарий представителя биржи WhiteBIT по этому поводу.

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Также эксперты отметили, что с прошлого анализируемого периода вырос объем покупок биткоинов за гривну. Этот показатель достиг $882,64 млн, согласно отчету. При этом он начал расти с марта 2024 г.

Стоит отметить, что с начала марта 2023 года в Украине криптобиржи приостановили операции с гривневыми банковскими картами. На момент написания ограничение до сих пор не снято.

Учитывая это, какие именно переводы с учетом гривны подверглись анализу в рамках подготовки отчета, неясно.

Что касается России, эксперты отметили рост трафика на сайтах бирж, не требующих прохождения KYC. В Chainalysis связывают это с расширением санкций против страны-агрессора.

Активность в секторе DeFi

Этот сегмент в Восточной Европе вырос на 40% по сравнению с 2023 годом, отмечено в отчете. По этому показателю регион занимает третье место, уступая только Латинской Америке и Африке.

В целом, региональные децентрализованные биржи (DEX) получили $148,68 млрд в криптоактивах. На Украину приходится $34,9 млрд, показатель вырос на 160,23% в год.

Примечательно, в отличие от других стран в регионе, в Украине прослеживается нисходящий тренд по уровню активности в лендинговых проектах и на NFT-маркетплейсах. Лидерами в разрезе этой тенденции Молдова и Венгрия.

Также эксперты отметили снижение уровня использования стейблкоинов в Украине.

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Рост активности в DeFi-сегменте в Украине обусловлен преимущественно всплеском крупных переводов, отмечено в отчете.

Также эксперты отметили рост количества небольших переводов — на 82,29% (от $1000 до $10 000) и на 91,99% (до $1000). Причиной такой тенденции может стать стремление инвесторов повысить свою ежедневную покупательную способность на фоне геополитических рисков, считают в Chainalysis.

В отчете подчеркивается, что Украина идет по пути имплементации регламента MiCA.

Напомним

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в первой половине 2025 года в Украине планируют легализовать криптовалюту.

Позже в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Riojas
Riojas
18 октября 2024, 14:51
#
Странно, почему растет, правда? В обеих странах.
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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 октября 2024, 15:17
#
МСЕК працює!
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0
Uuu123
Uuu123
18 октября 2024, 15:18
#
Кому интересны криптовалюты, только мошенникам, особям отмывающим законно наворованные средства и дуракам мечтающим обогатиться ничего не делая.
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