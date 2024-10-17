Центральный банк Турции на заседании в четверг, 17 октября, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений седьмой раз подряд. Сейчас она находится на максимальном уровне более чем за 20 лет.
ЦБ Турции снова сохранил ключевую ставку на уровне 50%
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Действия ЦБ Турции
ЦБ Турции будет принимать дальнейшие решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе по итогам октябрьского заседания.
Регулятор сообщил, что в сентябре базовая инфляций показала небольшой рост. Но показатели за третий квартал свидетельствуют о том, что внутренний спрос продолжает замедляться, приближаясь к дезинфляционным уровням. Инфляция основных товаров остается низкой, замедление инфляции услуг ожидается в последнем квартале.
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«Однако неопределенность относительно темпов улучшения инфляции возросла в свете поступающих данных. Комитет отметил, что инфляционные ожидания и ценовое поведение продолжают представлять риски для процесса дезинфляции», — говорится в релизе
Регулятор добавил, что остается «крайне внимательным» к инфляционным рискам и готов применить инструменты ДКП при устойчивом ухудшении ситуации с инфляцией.
Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ожидало, что
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Напомним
С лета 2023 года Центральный Банк Турции девять раз повышал ставку с целью сдержать инфляцию. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.
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