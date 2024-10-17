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17 октября 2024, 15:52 Читати українською

ЦБ Турции снова сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 17 октября, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений седьмой раз подряд. Сейчас она находится на максимальном уровне более чем за 20 лет.

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 17 октября, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых.
Фото: depositphotos

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Действия ЦБ Турции

ЦБ Турции будет принимать дальнейшие решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе по итогам октябрьского заседания.

Регулятор сообщил, что в сентябре базовая инфляций показала небольшой рост. Но показатели за третий квартал свидетельствуют о том, что внутренний спрос продолжает замедляться, приближаясь к дезинфляционным уровням. Инфляция основных товаров остается низкой, замедление инфляции услуг ожидается в последнем квартале.

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«Однако неопределенность относительно темпов улучшения инфляции возросла в свете поступающих данных. Комитет отметил, что инфляционные ожидания и ценовое поведение продолжают представлять риски для процесса дезинфляции», — говорится в релизе Ц Б Турции.

Регулятор добавил, что остается «крайне внимательным» к инфляционным рискам и готов применить инструменты ДКП при устойчивом ухудшении ситуации с инфляцией.

Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ожидало, что Ц Б Турции сохранит ставку на уровне 50% на октябрьском заседании. Только один эксперт допустил возможность снижения ставки на 250 базисных пунктов.

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Напомним

С лета 2023 года Центральный Банк Турции девять раз повышал ставку с целью сдержать инфляцию. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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bonv
bonv
17 октября 2024, 16:40
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