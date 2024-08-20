Центробанк Турции 19 августа продал свыше $500 млн для удовлетворения рыночного спроса и поддержки курса лиры в преддверии заседания ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники среди трейдеров.
Центробанк Турции продал $500 млн для поддержки курса лиры
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Что происходит с курсом лиры
Лира дешевеет в паре с долларом США три последние недели подряд. В ходе торгов в понедельник она потеряла 0,2%, за $1 дают 33,7529 лиры.
Заседание
В начале августа глава регулятора Фатих Карахан заявил, что центробанк будет сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не увидит стабильного замедления инфляции.
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ЦБ Турции прогнозирует, что темпы роста потребительских цен замедлятся до 38% к концу 2024 года, до 14% в следующем году и до 9% в 2026 году.
В июле годовая инфляция в стране опустилась ниже 62%, что является минимальным уровнем с октября прошлого года.
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