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20 августа 2024, 11:23 Читати українською

Центробанк Турции продал $500 млн для поддержки курса лиры

Центробанк Турции 19 августа продал свыше $500 млн для удовлетворения рыночного спроса и поддержки курса лиры в преддверии заседания ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники среди трейдеров.

Центробанк Турции продал свыше $500 млн в понедельник для удовлетворения рыночного спроса и поддержки курса лиры в преддверии заседания ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники среди трейдеров.
Фото: depositphotos

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Что происходит с курсом лиры

Лира дешевеет в паре с долларом США три последние недели подряд. В ходе торгов в понедельник она потеряла 0,2%, за $1 дают 33,7529 лиры.

Заседание Ц Б Турции по ключевой процентной ставке состоится в четверг. Аналитики полагают, что по его итогам ставка будет оставлена на уровне 50% годовых.

В начале августа глава регулятора Фатих Карахан заявил, что центробанк будет сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не увидит стабильного замедления инфляции.

Читайте: Турция: инфляция более 60%, нацвалюта продолжает падение, почему страну любит инвестор

ЦБ Турции прогнозирует, что темпы роста потребительских цен замедлятся до 38% к концу 2024 года, до 14% в следующем году и до 9% в 2026 году.

В июле годовая инфляция в стране опустилась ниже 62%, что является минимальным уровнем с октября прошлого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
20 августа 2024, 11:39
#
50% ставка :D и это у них нет войны, они возле Европы и имеют доступ к морской торговле и транзиту. Просто очешуительное раздолбоайство =)
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