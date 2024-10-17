МЭА прогнозирует новую «эпоху электричества» в мировой энергетике

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отчет МЭА

Эксперты предполагают, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу десятилетия, а избыток нефти и газа может стимулировать инвестиции в «зеленую» энергетику.

«Во второй половине этого десятилетия перспектива более обширных или даже избыточных поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, приведет нас в совершенно иной энергетический мир», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол в релизе, сопровождающем ежегодный отчет агентства.

По его словам, избыток ископаемого топлива, скорее всего, приведет к снижению цен и позволит странам направить больше ресурсов на экологически чистую энергию, что приведет мир в «век электричества».

Читайте: Amazon объявила о крупных инвестициях в ядерную энергетику