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17 октября 2024, 13:18 Читати українською

МЭА прогнозирует новую «эпоху электричества» в мировой энергетике

Мир находится на пороге «новой эры электричества», пишет Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует новую «эпоху электричества» в мировой энергетике, говорится в его докладе World Energy Outlook-2024.
Фото: depositphotos

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Отчет МЭА

Эксперты предполагают, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу десятилетия, а избыток нефти и газа может стимулировать инвестиции в «зеленую» энергетику.

«Во второй половине этого десятилетия перспектива более обширных или даже избыточных поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, приведет нас в совершенно иной энергетический мир», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол в релизе, сопровождающем ежегодный отчет агентства.

По его словам, избыток ископаемого топлива, скорее всего, приведет к снижению цен и позволит странам направить больше ресурсов на экологически чистую энергию, что приведет мир в «век электричества».

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В то же время эксперты отметили высокий уровень неопределенности из-за конфликтов в нефтедобывающих и газодобывающих странах.

В частности есть вероятность, что в ближайшей перспективе мир столкнется с сокращением поставок из-за ближневосточного конфликта, который влияет на потоки нефти, считают в МЭА. Это подчеркивает необходимость инвестиций в эту отрасль для ускорения перехода к «более чистым и безопасным технологиям», заявили в агентстве.

По данным МЭА, в 2023 году в мире было введено в эксплуатацию рекордно высокое количество экологически чистых источников энергии. Ожидается, что в 2024 году в чистую энергетику будет инвестировано около $2 трлн, что почти вдвое больше, чем в ископаемое топливо.

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При этом рост производства экологически чистой электроэнергии не успевает за ростом мирового спроса на электроэнергию, говорится в отчете.

Эксперты предполагают, что эта тенденция сохранится в 2023—2030 годах. Это означает, что использование угля будет сокращаться медленнее, чем ожидалось ранее, заявили в МЭА. Учитывая это, доля ископаемого топлива в мировом энергобалансе при нынешнем политическом сценарии составит 75% в 2030 году по сравнению с 80% сегодня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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