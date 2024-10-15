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15 октября 2024, 19:15 Читати українською

Рынок нефти ждет значительный профицит в 2025 году — МЭА

На мировом рынке нефти в следующем году ожидается значительный профицит, сообщило во вторник МЭА, заверив рынки в готовности компенсировать нарушение поставок из Ирана в случае необходимости. Об этом пишет Reuters.

На мировом рынке нефти в следующем году ожидается значительный профицит, сообщило во вторник МЭА, заверив рынки в готовности компенсировать нарушение поставок из Ирана в случае необходимости.
Фото: depositphotos

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Что с ценами на нефть

Цены на нефть росли в последние недели из-за опасений инвесторов, что Израиль может ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана, крупного экспортера нефти и члена ОПЕК, ударив по его нефтяным или ядерным объектам.

Но МЭА, управляющее запасами нефти в промышленно развитых странах, заявило, что государственные резервы превышают 1,2 миллиарда баррелей, а резервные мощности в ОПЕК+ находятся на исторических максимумах.

«По мере развития ситуации с поставками МЭА готово действовать, если это будет необходимо», — говорится в ежемесячном отчете агентства, опубликованном во вторник.

«На данный момент поставки продолжаются, и при отсутствии серьезных нарушений рынок столкнется со значительным избытком в новом году».

Кроме того, МЭА еще больше снизило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году, ссылаясь на слабость в Китае. Днем ранее ОПЕК также ухудшила свои прогнозы спроса.

Цена на нефть в моменте падала более чем на 4,5%, до $73,35 долларов за баррель ранее во вторник под давлением слабого прогноза спроса и после сообщений СМИ о том, что Израиль готов не наносить удары по нефтяным объектам Ирана.

После просадки Brent частично сократила потери и торговалась в районе $74,50 за баррель по состоянию на 15:20, теряя 3,80%.

Прогноз МЭА

Мировой спрос на нефть вырастет на 860 000 баррелей в сутки в этом году, что на 40 000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза, сообщает МЭА. На следующий год агентство ожидает увеличения на 1 миллион баррелей в сутки, что на 50 000 баррелей в сутки выше ожиданий прошлого месяца.

Китай на протяжении многих лет являлся основным двигателем роста мирового потребления нефти. МЭА заявляет, что замедление экономического роста в Поднебесной и переход на электромобили изменили парадигму для второй по величине экономики мира.

«Спрос на нефть в Китае продолжает не оправдывать ожидания и является основным тормозом для общего роста», — сообщило МЭА.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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