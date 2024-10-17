Amazon объявила о крупных инвестициях в ядерную энергетику

Фонд Climate Pledge Fund Amazon возглавил раунд инвестиций на $500 млн в X-energy, которая занимается разработкой малых модульных реакторов (ММР), сообщила пресс-служба X-energy.

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Инвестиции в ядерную энергетику

Совместно Amazon и стартап намерены вывести на рынок более 5 ГВт электроэнергии в США к 2039 году. Помимо этого, Amazon подписала соглашения, нацеленные на развитие ядерной энергетики, — с Energy Northwest и Dominion Energy, говорится в сообщении на ее сайте.

Amazon сообщила, что партнерство с Energy Northwest, вашингтонским консорциумом государственных коммунальных предприятий, позволит разработать четыре усовершенствованных ММР.

Построенные реакторы будут принадлежать и эксплуатироваться Energy Northwest и, как ожидается, генерировать около 320 МВт мощности на первом этапе проекта с возможностью повышения до 960 МВт.

С коммунальной компанией Вирджинии Dominion Energy Amazon изучает возможность строительства ММР вблизи существующей атомной электростанции.

Компания ожидает, что это обеспечит дополнительную генерацию около 300 МВт электроэнергии. В этом штате, по прогнозам Dominion, спрос на электроэнергию в течение следующих 15 лет увеличится на 85%, говорится в сообщении.

Гендиректор Amazon Web Services Мэтт Гарман рассказал, что видит уникальный потенциал для усовершенствованных малых реакторов для получения «чистой энергии» и считает ядерную энергетику отличным вариантом для масштабирования мировых энергетических потребностей.

Он объяснил, что Amazon делает ставку на малые модульные реакторы, поскольку ей нужно больше энергии, а ММР можно построить за меньшее время и с меньшими затратами, чем традиционные атомные электростанции.

Кроме того, такие реакторы не производят углерод, что позволяет техногигантам выполнять свои обязательства по сокращению выбросов.

Напомним

Ранее, 14 октября, Google также объявила о заключении соглашения о закупке ядерной энергии из нескольких ММР, которые будут разработаны компанией Kairos Power. В Google объяснили такое решение стремлением к ускорению перехода на чистую энергию в США.