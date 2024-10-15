Из бюджета-2025 убрали возврат дорожного фонда

На рабочей группе из бюджета на 2025 год поддержали правку об отмене возврата дорожного фонда. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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«Сейчас на рабочей группе по бюджету поддержали правку Подласы-Забуранной об изъятии из Бюджета-2025 возвращения дорожного фонда», — отметил Железняк.

По его словам, таким образом, все деньги с акциза на горючее пойдут на армию.

Напомним

«Минфин» писал о том, что в проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы на Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн.

Позже в Министерстве финансов объяснили, зачем в госбюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд.