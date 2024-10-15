S&P прогнозирует рост числа дефолтов по суверенным долгам в ближайшие 10 лет

Частота дефолтов суверенных государств будет расти в течение следующего десятилетия, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P, на который ссылается Bloomberg.

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Прогноз S&P

По прогнозу агентства, сочетание высокой долговой нагрузки, роста затрат на заимствования, уменьшения доступа к капиталу и структурных экономических проблем ведет к тому, что в будущем дефолты по внешним долгам могут стать более частым явлением.

Процентные выплаты в странах, которые вскоре окажутся на грани дефолта, обычно составляли около 20% или даже превышали эту долю от общих доходов правительства в год, предшествующий дефолту, указало S&P.

Кроме того, такие страны обычно входили в рецессию, а инфляция поднималась до двузначных показателей.

«Дефолты по суверенным долгам оказывают значительное влияние на экономический рост, инфляцию, обменные курсы и на финансовую устойчивость государственного сектора», — говорится в докладе.

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