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15 октября 2024, 10:45 Читати українською

S&P прогнозирует рост числа дефолтов по суверенным долгам в ближайшие 10 лет

Частота дефолтов суверенных государств будет расти в течение следующего десятилетия, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P, на который ссылается Bloomberg.

Частота дефолтов суверенных государств будет расти в течение следующего десятилетия, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P, на который ссылается Bloomberg.
Фото: depositphotos

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Прогноз S&P

По прогнозу агентства, сочетание высокой долговой нагрузки, роста затрат на заимствования, уменьшения доступа к капиталу и структурных экономических проблем ведет к тому, что в будущем дефолты по внешним долгам могут стать более частым явлением.

Процентные выплаты в странах, которые вскоре окажутся на грани дефолта, обычно составляли около 20% или даже превышали эту долю от общих доходов правительства в год, предшествующий дефолту, указало S&P.

Кроме того, такие страны обычно входили в рецессию, а инфляция поднималась до двузначных показателей.

«Дефолты по суверенным долгам оказывают значительное влияние на экономический рост, инфляцию, обменные курсы и на финансовую устойчивость государственного сектора», — говорится в докладе.

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Издание Financial Times отмечает, что в этом году такие страны как Кения и Пакистан избежали дефолтов благодаря новым займам от МВФ и другим кредитам в этом году. Однако они по-прежнему фактически исключены с рынков облигаций для рефинансирования своих долгов из-за двузначных ставок заимствований.

По словам Фрэнка Гилла, специалиста по суверенным рейтингам в S&P Global Ratings, страны, выходящие из реструктуризации, получают более низкие рейтинги, чем в прошлом, что указывает на вероятность повторных дефолтов.

Уровень дефолтов также будет зависеть от бюджетных решений стран и их способности привлекать зарубежный капитал, такой как прямые иностранные инвестиции, для покрытия дефицита текущего счета.

Ранее в октябре текущего года Гана вышла из дефолта, завершив реструктуризацию долларовых гособлигаций, в ходе которой кредиторы понесли убытки в размере 37%.

Украина также реструктурировала долг более чем на $20 млрд. Среди стран, которые в следующем году столкнутся с крупными погашениями долга по гособлигациям (относительно их золотовалютных резервов), находятся Мальдивы, недавно получившие помощь от Индии, и Аргентина.

S&P также отметило, что из-за внешних дисбалансов (разрыва между поступающими в страну деньгами и тем, что страна должна выплатить), многие страны, которые сталкиваются с угрозой дефолта по долгам в иностранной валюте (такие, как Кипр, Гренада и Греция), имеют огромные потребности во внешнем финансировании. Это означает, что им нужно привлекать гораздо больше денег из внешних источников, чем они могут получить через свои текущие поступления (например, экспорт, инвестиции) или имеющиеся валютные резервы.

Напомним

В начале марта 2024 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщило, что госдолг развитых стран вырос более чем вдвое за 15 лет, а отношение долга к ВВП стран ОЭСР увеличилось на 30 п.п. Примерно половина всего долга стран ОЭСР приходится на США — доля американского госдолга увеличилась вдвое по сравнению с 2008 годом.

Доля долга Китая среди развивающихся экономик также выросла в два раза, до 30%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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