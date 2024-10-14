Долг 26 беднейших стран мира достиг максимума за последние 18 лет

Долг 26 беднейших стран достиг 18-летнего максимума, они становятся все более уязвимыми к природным катастрофам и другим потрясениям. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка, пишет Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отчет

В отчете отмечено, что эти экономики сегодня беднее в среднем, чем были накануне пандемии COVID-19, хотя большая часть мира уже оправилась от COVID и возобновила свой рост.

Отчет обнародован за неделю до ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне и подтверждает значительный шаг назад в усилиях по преодолению крайней бедности.

В отчете также подчеркивают усилия Всемирного банка собрать в этом году 100 миллиардов долларов для пополнения своего финансового фонда для беднейших стран мира — Международной ассоциации развития (МАР).

Согласно отчету, 26 беднейших экономик, где годовой доход на душу населения составляет менее 1 145 долларов, все больше зависят от грантов МАР и кредитов с почти нулевыми процентными ставками, поскольку рыночное финансирование в основном иссякло.

Средний показатель их соотношения долга к ВВП составляет 72%, что является самым высоким за последние 18 лет, а половина этих стран либо уже находится в долговом кризисе, либо находится под большим риском попадания в нее.

Страны

Большинство изучаемых в отчете стран расположено в странах Африки к югу от Сахары, таких как Эфиопия, Чад и Конго, но в список также входят Афганистан и Йемен.

Две трети из 26 беднейших стран находятся в вооруженных конфликтах или имеют трудности с поддержанием порядка из-за институциональной и социальной нестабильности, сдерживающей иностранные инвестиции.

Почти все страны экспортируют сырье, что подвергает их частым циклам подъема и спада.