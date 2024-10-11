Швейцария не присоединилась к автоматическому обмену налоговыми данными с Украиной — юрист

Украина начала обмениваться налоговыми данными с 59 странами мира, но Швейцария не включила Украину в свой список. Об этом рассказала партнер КАС Групп Ирина Мацапура.

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«Швейцария, автоматический обмен с которой Минфин анонсировал в 2022 году, по результатам 2023 года все же не включила Украину в свой список обмена информацией на этот период», — рассказала она.

Подробности

Это часть евроинтеграционных обязательств Украины, которая должна повысить прозрачность налоговой сферы.

В рамках обмена украинские налоговики передали информацию о финансовых счетах иностранных граждан в налоговые органы партнеров по обмену и получили от иностранных органов данные о счетах граждан Украины.

Украина обменялась с партнерами информацией о финансовых счетах в банках, страховых и инвесткомпаниях.

Доступ к информации об иностранных финансовых активах украинцев должен ужесточить контроль за декларированием доходов, подлежащих налогообложению.

Первый обмен

Напомним, что Украина произвела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS) 4 октября.