Украина произвела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS), сообщает Министерство финансов 4 октября.
Украина впервые обменялась информацией о финансовых счетах с иностранными партнерами
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Это часть евроинтеграционных обязательств Украины, которая должна повысить прозрачность налоговой сферы.
В рамках обмена украинские налоговики передали информацию о финансовых счетах иностранных граждан в налоговые органы партнеров по обмену и получили от иностранных органов данные о счетах граждан Украины.
Украина обменялась с партнерами информацией о финансовых счетах в банках, страховых и инвесткомпаниях, принадлежащих иностранцам из стран-партнеров.
Доступ к информации об иностранных финансовых активах украинцев должен ужесточить контроль за декларированием доходов, подлежащих налогообложению, отметил Минфин.
Источник: Минфин
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