Киев начинает отопительный сезон

С понедельника, 14 октября, столица приступит к отопительному сезону для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, тепло будут подключаться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

Когда будут подключать дома

Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и сохраняется тенденция к похолоданию.

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«Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии», — отметил Кличко.