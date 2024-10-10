Рынок труда набирает сверхзвуковую скорость. Кого ищут работодатели

Работодатели решительно настроены на продуктивный бизнес-сезон и снова разместили рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Однако зарплаты в сентябре не выросли. Об этом говорится в аналитике Work.ua.

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Что происходит на рынке труда

В сентябре сезон активного найма не просто стартовал, а сделал это со сверхзвуковой скоростью. Работодатели разместили в сентябре предложений работы — 117 683.

В то же время активизировались и соискатели. По количеству предложений работы рынок труда сейчас повторяет картину 2021: тогда работодатели также разместили более 117 тысяч вакансий.

Однако восстановление неравномерно: ситуация на западе и в центре государства значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.

В сентябре наибольший прирост вакансий был в разных уголках страны: Ивано-Франковской (+4%), Черкасской (+4%), Запорожской (+4%), Волынской (+3%), Черниговской (+2%), Винницкой (+2%) областях.

Регионы-лидеры по количеству предложений тоже показали небольшой прирост вакансий.

Кого ищут работодатели

Лидерство по количеству вакансий занимает категория «Сфера обслуживания» — 21 164 предложений, + 3% к августу. Заметный прирост также наблюдается в категории «Логистика, склад, ВЭД» (+5%) и «Рабочие специальности, производство» (+4%).

Дефицит кадров заставляет работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. В сентябре 43% всех вакансий были размещены для кандидатов, не имеющих опыта работы. Для сравнения, в сентябре 2023 года их было 36%.

Еще один ответ на дефицит кадров — увеличение количества дистанционной работы на 3%. Это впервые за несколько месяцев в этой категории вакансий мы видим рост, а не падение.

Но самый большой рост в отдельных категориях вакансий видим среди предложений работы с бронированием — аж +16% к августу.

Зарплаты застыли

В сентябре размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, не изменился и составлял 21 500 грн. Минимальное смещение зарплатной медианы видим в некоторых областях — Киевской (24 000 грн), Львовской (21 500 грн), Харьковской (19 170 грн).

Также видим рост зарплат в некоторых категориях:

«Охрана, безопасность» — 45 000 грн, +13% к августу;

«Страхование» — 25 000 грн, +5%;

«Управление персоналом, HR» — 25 000 грн, +4%;

«Телекоммуникации и связь» — 24 980 грн, +4%;

«Строительство, архитектура» — 26 000 грн, +4%.

Самыми прибыльными профессиями (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) являются эндодонтист (55 000 грн), водитель-международник (50 000 грн), рихтовщик (45 000 грн), бурильщик, медиапродюсер, риелтор, тонировщик — 40000).