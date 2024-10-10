BMW и Mercedes-Benz снизили продажи в третьем квартале из-за падения спроса в Китае

Немецкий BMW AG зафиксировал 13%-ное снижение продаж в третьем квартале, в частности, из-за падения спроса в Китае. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Всего в прошлом квартале было реализовано 540,882 тыс. автомобилей BMW Group (включая бренды MINI и Rolls-Royce), говорится в сообщении компании.

Рост продаж электрокаров BMW

Продажи электромобилей BMW выросли на 10,1%.

С начала текущего года реализация автомобилей BMW в целом уменьшилась на 4,5%, электромобилей — увеличилась на 19,1%.

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Продажи машин BMW и Mini в Китае в третьем квартале упали на 29,8% максимально за три года. Для сравнения: как в первом, так и во втором квартале снижение продаж составило 5%. С начала текущего года продажи BMW в Китае снизились на 13,1%.

В Mercedes продажи электрокаров упали

Реализация автомобилей другого немецкого автопроизводителя — Mercedes-Benz Group — в КНР уменьшилась в третьем квартале на 13%.

В целом продажи Mercedes в прошлом квартале были на 3% меньше, чем годом ранее, а продажи электромобилей упали на 31%.

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Акции компаний растут

Акции BMW прибавляют в цене 0,8%, бумаги Mercedes-Benz — 1%.