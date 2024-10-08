На обеспечение армии за девять месяцев направили 58% госбюджета — Шмыгаль

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«За 9 месяцев этого года в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,5 трлн грн. В то же время за тот же период из общего фонда госбюджета мы потратили более 2,3 трлн грн. Из них около 58% — это средства на обеспечение армии», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время общей задачей для всех ветвей власти является поиск дополнительного ресурса, чтобы покрыть военные расходы в 2025 году.

«Это необходимые решения. Речь идет о выживании государства, о наших возможностях сопротивляться агрессору, выстоять, победить, достичь справедливого мира», — подчеркнул он.

По словам премьера, одним из главных источников финансовой устойчивости Украины есть доходы от украинского экспорта.

«В 2022 и первой половине 2023 года логистика была одним из главных экономических вызовов для государства. Сегодня мы можем сказать, что этот вызов преодолен, насколько это возможно в условиях такой полномасштабной войны. В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 млн тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году. То есть за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год», — отметил Шмыгаль.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в январе-сентябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.