Украина может стать энергетическим хабом Европы — Чернышев

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«У Украины есть мощная система хранения и транспортировки газа, которая является частью инфраструктуры ЕС. Учитывая это, мы можем играть логическую роль энергетического хаба или так называемого „якоря“ энергетической безопасности Европы», — сказал Чернышев.

Он подчеркнул, что в настоящее время создание Европой стратегических запасов газа не может рассматриваться с точки зрения чисто коммерческих интересов. Это уже вопрос энергетической и экономической безопасности континента, ведь позволяет обеспечить стабильность энергоснабжения для европейцев в современных геополитических условиях.

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Напомним

Украина имеет одну из самых мощных в Европе систему ПХГ вместимостью более 30 млрд кубометров. С 1 июня 2024 г. для клиентов ПХГ действуют облегченные условия закачки, хранения и отбора газа.

Группа Нафтогаз оставляет неизменными тарифы на хранение газа в подземных газохранилищах до 1 апреля 2025 года.

Ранее «Минфин» писал, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с россией по истечении срока ее действия.