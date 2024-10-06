В НБУ назвали причину ускорения инфляции

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост базовой инфляции

Базовая инфляция выросла более существенно, чем прогнозировалось, вследствие переноса на цены более высоких затрат бизнеса на сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

По данным НБУ, в августе продовольственная инфляция стремительно ускорилась в результате возобновления роста цен на сырые продукты на фоне сокращения предложения продовольственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий.

Читайте: Инфляция в Украине прыгнула до 7,5% — Госстат

Как изменились цены

Быстрее росли цены и на обработанные пищевые продукты, как из-за подорожания продовольственного сырья, так и дальнейшего увеличения расходов предприятий на энергообеспечение и оплату труда.

В то же время стремительнее дорожало большинство непродовольственных товаров, прежде всего под влиянием курсового фактора.

В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за роста конкуренции между продукцией импортного и украинского производства.

Темпы роста цен на услуги несколько ускорились под давлением производственных издержек бизнеса.

Согласно отчету Нацбанка, рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая достаточность запасов горючего и ниже, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Цены на алкогольные напитки снижались медленнее. Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией.

Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора.

По-прежнему инфляцию удерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Напомним

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов.