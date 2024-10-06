В НБУ назвали причину ускорения инфляции

В августе потребительская инфляция ожидаемо ускорилась до 7,5% в годовом измерении (с 5,4% в июле) — в первую очередь из-за ограниченного предложения отдельной продовольственной продукции. Об этом свидетельствуют данные октябрьского макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.
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Рост базовой инфляции
Базовая инфляция выросла более существенно, чем прогнозировалось, вследствие переноса на цены более высоких затрат бизнеса на сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.
По данным НБУ, в августе продовольственная инфляция стремительно ускорилась в результате возобновления роста цен на сырые продукты на фоне сокращения предложения продовольственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий.
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Как изменились цены
Быстрее росли цены и на обработанные пищевые продукты, как из-за подорожания продовольственного сырья, так и дальнейшего увеличения расходов предприятий на энергообеспечение и оплату труда.
В то же время стремительнее дорожало большинство непродовольственных товаров, прежде всего под влиянием курсового фактора.
В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за роста конкуренции между продукцией импортного и украинского производства.
Темпы роста цен на услуги несколько ускорились под давлением производственных издержек бизнеса.
Согласно отчету Нацбанка, рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая достаточность запасов горючего и ниже, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.
Цены на алкогольные напитки снижались медленнее. Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией.
Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора.
По-прежнему инфляцию удерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.
Напомним
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).
В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов.
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