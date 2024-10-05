«Новая почта» отменила комиссию за возвращение посылки

«Новая почта» отменила оплату за возврат и комиссию 0,5% от объявленной стоимости посылки для отправителя в случае отказа от получения. Вернуть посылку можно будет бесплатно, говорится в сообщении компании.

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Что известно

Новая почта уже обеспечивает бесплатный возврат посылок клиентов отправителю, если их не забрали.

«А теперь мы еще и отказались от комиссии за объявленную стоимость, чтобы за возврат не нужно было платить ничего — ни получателю посылки, ни отправителю», — отметил директор по маркетингу и продажам «Новой почты» Павел Даниман.

В компании объяснили решение тем, что большая часть клиентов «Новой почты» — это люди, заказывающие товары в интернет-магазинах. Они часто возвращают посылки отправителю, если что-то не подошло или отказываются их забирать.

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По расчетам группы, каждый месяц клиенты «Новой почты» возвращают около 1,3 млн посылок, а расходы бизнеса на это составляют 9,4 млн грн.