Решение о введении экономического бронирования уже принято — нардеп

В Украине будут внедряться модели экономического бронирования. Пока решение уже принято. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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По его словам, во время заседания финансового комитета Совета заместитель министра экономики Виталий Киндратов сказал, что для введения экономического бронирования нужна месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

«Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают «решения политического руководства», — передал Железняк слова заместителя министра экономики.

Он также отметил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника.

«Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты», — добавил он.

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Напомним

В сентябре 2024 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование от мобилизации могут ввести в Украине уже в этом году.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что основным принципом новой системы станет формула «воюй или работай». Этот процесс преследует цель стимулирования повышения зарплат, что, в свою очередь, увеличит поступление в бюджет через налоги.

По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд грн.

Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. грн, будут получать по 35 тысяч.