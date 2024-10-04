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4 октября 2024, 18:36 Читати українською

Решение о введении экономического бронирования уже принято — нардеп

В Украине будут внедряться модели экономического бронирования. Пока решение уже принято. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В Украине будут внедряться модели экономического бронирования.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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По его словам, во время заседания финансового комитета Совета заместитель министра экономики Виталий Киндратов сказал, что для введения экономического бронирования нужна месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

«Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают «решения политического руководства», — передал Железняк слова заместителя министра экономики.

Он также отметил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника.

«Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты», — добавил он.

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Напомним

В сентябре 2024 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование от мобилизации могут ввести в Украине уже в этом году.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что основным принципом новой системы станет формула «воюй или работай». Этот процесс преследует цель стимулирования повышения зарплат, что, в свою очередь, увеличит поступление в бюджет через налоги.

По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд грн.

Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. грн, будут получать по 35 тысяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+11
milon
milon
4 октября 2024, 18:41
#
Умри или сдохни
+
+15
Vadim531
Vadim531
4 октября 2024, 19:08
#
То есть фопов бронировать не собираются, что ж «умное решение» как обычно все через задний проход
+
0
godvinik
godvinik
4 октября 2024, 19:26
#
Если была бы война, то бронь была только у работников оборонки.
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 октября 2024, 19:33
#
Наприклад, депутат Хмельницької обласної ради від партії Слуга Народу пані Тетяна Крупа має економічне бронювання, разом зі своює сім'єю.

все життя робили в державних органах та набронювали готівки майже 5,244 млн$, 300 тис€, понад 5 млн.грн, прикраси, коштовності, володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові, Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн.грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис.кв.м. в одному із парків Хмельницького, за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії, Туреччині, на валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 млн доларів США.
+
0
Rubi0
Rubi0
4 октября 2024, 20:02
#
Так это социально справедливое бронирование как оно есть сейчас.
+
0
Riojas
Riojas
4 октября 2024, 20:11
#
Странно, что же дало возможность незаконного обогащения?
+
0
Riojas
Riojas
4 октября 2024, 20:12
#
> Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты Ключевое, об этом уже говорили. Максимум на год, дальше не работает.
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