Основатель Binance зарабатывал $25 миллионов в день, находясь в тюрьме — СМИ

Основатель и бывший гендиректор Binance Чанпен Чжао провел в тюрьме четыре месяца. За это время его состояние увеличилось примерно на $3 млрд. Об этом сообщает Protos.

По расчетам журналистов, находясь за решеткой, Чжао зарабатывал примерно $25 млн в день.

Чанпен Чжао находился в тюрьме 117 дней — со 2 июня по 27 сентября. Поскольку он заплатил штраф в размере $50 млн еще до срока наказания, этот фактор не учитывался при подсчете его капитала.

Известно, что большая часть активов Чанпен Чжао сосредоточена в акциях Binance и связанных с биржей компаний. Поскольку Чжао не обязан публично сообщать о своих активах, это значительно усложняет точный расчет его капитала.

По состоянию на 27 сентября чистая стоимость активов Чжао оценивалась в $61 млрд согласно Forbes. Предварительные данные от 12 июля указывают на то, что предприниматель владел активами на общую сумму $57,8 млрд. Таким образом, состояние Чжао выросло по меньшей мере на $3 млрд во время пребывания в тюрьме.

Другое мнение

Важно отметить, что другое информационное агентство по более консервативной методологии расчетов, Bloomberg, считает, что Чао наоборот потерял деньги во время пребывания в тюрьме.

По данным аналитиков Bloomberg, 2 июня чистая стоимость активов Чжао составила около $36,5 млрд, однако уже 27 сентября она упала до $30,8 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что Чанпен Чжао вышел из тюрьмы 27 сентября 2024 года. Он отсидел четыре месяца в исправительной колонии Калифорнии по обвинению в нарушении AML-правил.

Позже он сделал первое публичное заявление после освобождения из тюрьмы.

В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным в том, что он не внедрил надлежащую программу противодействия отмыванию денег на Binance, бирже, основанной в Шанхае в 2017 году и ежегодно обрабатывавшей сделки на триллионы долларов.

Чжао также согласился заплатить личный штраф в размере $50 млн. Binance выплатила $4,3 млрд штрафа, чтобы урегулировать дело, включавшее ряд обвинений, связанных с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями.