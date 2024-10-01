Ограничения на p2p-переводы заработали: каких сюрпризов ждать от IBAN
Ограничение на p2p-переводы, НБУ увеличил продажу валюты на 20%: главное за вторник
Сегодня, 1 октября, в Украине заработало ограничение по p2p-переводам между счетами физлиц. Таким образом, НБУ хочет остановить практику сокрытия фиктивных платежей. Но это еще не всё. Какие следующие шаги сделает регулятор, чтобы покончить с дропами, и как это отразится на законопослушных потребителях финансовых услуг, расскажет Минфин.
НБУ в сентябре увеличил продажу валюты на межбанке на 20%
Национальный банк в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном $3,21 млрд, что на 19,8% больше, чем в августе ($2,68 млрд).
В «Дии» появилась новая военная облигация
Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» новый выпуск военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) — облигацию Волчанск.
Объем неработающих кредитов сократился на 5,8 млрд грн с начала года — НБУ
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2024 составила 33,1%, что на 0,8 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 августа 2024 и на 4,2 п.п. — показателя по состоянию на начало года.
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