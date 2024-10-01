Ограничение на p2p-переводы, НБУ увеличил продажу валюты на 20%: главное за вторник

Сегодня, 1 октября, в Украине заработало ограничение по p2p-переводам между счетами физлиц. Таким образом, НБУ хочет остановить практику сокрытия фиктивных платежей. Но это еще не всё. Какие следующие шаги сделает регулятор, чтобы покончить с дропами, и как это отразится на законопослушных потребителях финансовых услуг, расскажет Минфин.

НБУ в сентябре увеличил продажу валюты на межбанке на 20%

Национальный банк в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном $3,21 млрд, что на 19,8% больше, чем в августе ($2,68 млрд).

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