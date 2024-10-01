Национальный банк в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном $3,21 млрд, что на 19,8% больше, чем в августе ($2,68 млрд). Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ в сентябре увеличил продажу валюты на межбанке на 20%
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С начала года НБУ продал на межбанке $23,378 млрд.
Напомним
«Минфин» писал, что в течение недели, с 23 по 27 сентября, не покупал на межбанковском валютном рынке валюту и продал $782,25 млн против $826,40 млн на прошлой неделе.
Источник: Минфин
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