Объем неработающих кредитов сократился на 5,8 млрд грн с начала года — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2024 составила 33,1%, что на 0,8 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 августа 2024 и на 4,2 п.п. — показателя по состоянию на начало года. Об этом говорится в данных НБУ .

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Ключевые факторы сокращения доли NPL

Ключевые факторы сокращения доли NPL — дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих кредитов.

Сокращение NPL

Объем неработающих кредитов сократился на 415 млн грн в месяц и на 5,8 млрд грн с начала года, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 27 млрд грн за месяц и 127 млрд грн с начала года.

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Напомним

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).

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