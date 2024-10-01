С 1 октября Новая почта увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 грн в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта увеличила тарифы на доставку посылок
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Тарифы
- документы — 65 грн. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт;
- за доставку по городу посылки весом до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, а до 30 кг — 140 грн;
- доставка товаров весом до 2 кг по Украине будет стоить 80 грн, до 10 кг — 110 грн, а до 30 кг — 160 грн;
- за доставку грузов весом более 30 кг между отделениями по городу придется доплатить 50 копеек за каждый дополнительный килограмм, а между отделениями по Украине — по гривне за килограмм.
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В Новой почте объяснили, что за время полномасштабной войны в Украине выросли цены на энергоносители, составляющие существенную долю в себестоимости услуг почты. В то же время, почта отменила комиссию за объявленную стоимость при возвращении посылок.
«Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг. Увеличение тарифов позволит нам продолжить работу и создавать возможность украинцам так же быстро получать свои посылки», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Зато ти трилітровий в кожній бочці затичка, наче тобі в житті більше нема чим зайнятися, тільки писати всяку херню постійно на цьому форумі і нескінченно викладати всяку нісенітницю на коментарі інших людей))0