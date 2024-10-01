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1 октября 2024, 12:03 Читати українською

Новая почта увеличила тарифы на доставку посылок

С 1 октября Новая почта увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 грн в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 октября Новая почта увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 грн в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая.
Фото: Новая почта

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Тарифы

  • документы — 65 грн. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт;
  • за доставку по городу посылки весом до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, а до 30 кг — 140 грн;
  • доставка товаров весом до 2 кг по Украине будет стоить 80 грн, до 10 кг — 110 грн, а до 30 кг — 160 грн;
  • за доставку грузов весом более 30 кг между отделениями по городу придется доплатить 50 копеек за каждый дополнительный килограмм, а между отделениями по Украине — по гривне за килограмм.

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В Новой почте объяснили, что за время полномасштабной войны в Украине выросли цены на энергоносители, составляющие существенную долю в себестоимости услуг почты. В то же время, почта отменила комиссию за объявленную стоимость при возвращении посылок.

«Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг. Увеличение тарифов позволит нам продолжить работу и создавать возможность украинцам так же быстро получать свои посылки», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Три літри
Три літри
1 октября 2024, 13:07
#
Хм, а де ж наш головний НП-хейтер? Прогулює роботу.
+
+22
Я_ __
Я_ __
1 октября 2024, 13:46
#
Три літри

Зато ти трилітровий в кожній бочці затичка, наче тобі в житті більше нема чим зайнятися, тільки писати всяку херню постійно на цьому форумі і нескінченно викладати всяку нісенітницю на коментарі інших людей))0
+
+7
Qwerty1999
Qwerty1999
1 октября 2024, 13:48
#
Кто-то недавно рассказывал сказки о почти одинаковых тарифах Укрпочты и Новой Почты…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
1 октября 2024, 15:17
#
Я таки почти всегда заплачу 80 грн, но получу на следующий день посылку в почтамате в подъезде, чем 50 и буду ждать три дня и час в очереди. Исключения есть на крупногабаритный неспешный груз вроде корма для кота, но ту же электронику я и в страшном сне УкрПочтой не повезу.
+
0
Я_ __
Я_ __
1 октября 2024, 13:45
#
Треба на рівні законодавства заборонити підвищення цін на це, і на продовольчі товари, раз вирішили заморожувати мінімалку і прожитковий мінімум, адже пан пишний каже нам, що економіка зростає, інфляція сповільнюється і взагалі знаходиться ледве не на рівні США та ЄС в найкращі роки :)
+
+7
bonv
bonv
1 октября 2024, 14:53
#
Всі побігли і я побіг ©
+
0
Явам Нелох
Явам Нелох
1 октября 2024, 15:18
#
А як  *** дупи рвали розповідаючи про НП що це круто і посилки та листи миттю та телепортацію возять.З власного досвіда скажу що НП що УП возять приблизно з однаковою швидкістю і сервісом.Так навіщо платити більше… Хоча. Платять за Гуччі чи Армані багато — бо круто…
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