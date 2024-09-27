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27 сентября 2024, 12:13 Читати українською

Биткоин вырос до $65 500, криптовалюты стали доступны для бизнес-счетов в PayPal: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин вырос до $65 000 впервые с начала августа

Впервые с начала августа 2024 года цена первой криптовалюты превысила отметку в $65 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $65 500. В сутки актив вырос на 2,61%, за неделю — на 3,17%. Почти все криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост за последние 24 часа. Кроме Toncoin, снизившегося на 0,38%.

В TON предупредили о возможных перебоях в сети на фоне листинга HMSTR

Команда блокчейна The Open Network (TON) предупредила пользователей о сбоях. Согласно сообщению, повышенная нагрузка ожидалась с 26 сентября из-за листинга токена Hamster Combat.

В TON объяснили, что игровой проект Hamster Kombat насчитывает более 100 млн ежемесячных активных пользователей и это первое событие такого масштаба для блокчейн-индустрии.

Также команда попросила в период с 26 по 29 сентября следить за каналом TON Status и в случае проблем обращаться. Кроме того, пользователей призывали постоянно контролировать состояние валидатора и оборудования.

«Качество валидаторов оказывает непосредственное влияние на качество блокчейна. Мы ценим ваше участие в открытой сети», — подытожили в TON.

Читайте также: Hamster Kombat провел листинг HMSTR. Сколько стоит криптовалюта

Tonkeeper позволит оплачивать комиссии токеном Hamster Kombat

С 1 октября некастодиальный кошелек Tonkeeper поддержит оплату транзакционных комиссий в сети TON с помощью Hamster Kombat (HMSTR).

Этот способ доступен благодаря встроенной функции Battery.

«Когда пользователю выдают HMSTR, у него нет Toncoin. Battery — решение этой проблемы. Вы можете пополнить Tonkeeper Battery криптовалютой в сети TON, а также с помощью App Store и Google Play», — заявил Каури в комментарии The Block.

Функция будет доступна после снижения нагрузки на сеть через аирдроп HMSTR. Пользователи Tonkeeper, Wallet и ряда бирж столкнулись с проблемами из-за активного наплыва участников раздачи.

Согласно внутренней статистике, по состоянию на 25 сентября у Tonkeeper 34 млн активных пользователей в месяц, из них 8 млн активны ежедневно.

Читайте также: Как начинающему купить криптовалюту и сколько это займет время

Криптовалюты стали доступны для бизнес-счетов в PayPal

Платежный гигант PayPal открыл для корпоративных клиентов в США возможность покупки, хранения и продажи криптовалюта непосредственно со своего бизнес-счета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С момента запуска возможности купли, продажи и хранения криптовалют для пользователей PayPal и Venmo в своих кошельках мы узнали много нового о том, как они хотят использовать свои цифровые активы. Владельцы бизнеса все чаще выражают желание иметь те же функции работы с криптовалютой, которые доступны потребителям», — заявил старший вице-президент PayPal по блокчейну, криптовалют и цифровым активам Хосе Фернандес да Понте.

Владельцы бизнес-аккаунтов также могут осуществлять внешние переводы монет в блокчейне на посторонние кошельки.

В 2020 году компания PayPal анонсировала запуск купли, продажи и хранения биткоина и других криптовалют. Позже мобильный сервис Venmo, принадлежащий PayPal, добавил аналогичный функционал.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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