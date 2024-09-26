«Войдет в историю»: Илон Маск анонсировал новую презентацию Tesla

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети Х приглашение на презентацию Tesla, которая состоится 10 октября 2024 года в Лос-Анджелесе.

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Согласно источникам, Tesla собирается представить специально построенное роботокси. Также можно ожидать, что компания Tesla продемонстрирует своих новейших человекоподобных роботов Optimus.

Слоганом презентации стала фраза We, Robot, которая, вероятно, служит отсылкой к фильму Я, робот с Виллом Смитом в главной роли. Маск отметил, что этот ивент войдет в учебники истории.

Это будет одно для истории книг pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

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Напомним

«Минфин» писал, что, по словам Маска, Tesla может начать продажу роботов Optimus до конца следующего года.