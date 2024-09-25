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25 сентября 2024, 20:00 Читати українською

Рост ВВП замедлился, «Украинская биржа» возобновит торги: главное за среду

Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 3,7%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора реальный ВВП за этот период увеличился на 0,2%.

«Украинская биржа» возобновит торги по решению суда

Апелляционный суд поддержал Украинскую биржу, решение об аннулировании ее лицензии приостановлено. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его принятия — 24 сентября 2024 года.

Клиенты «Фридом Финанс» близки к потере 800 млн грн в евробондах Украины

Клиенты брокера «Фридом Финанс Украина», попавшего под санкции в октябре 2022 года и принадлежавшего еврооблигации Украины на сумму примерно 800 млн грн.

Приват, monobank, Абанк и другие — где собирают деньги, рекламируются и зарабатывают

Банковская система остается одним из самых несокрушимых звеньев украинской экономики. Несмотря на войну, высокие налоги, скудные вливания акционеров, растущие издержки на зарплаты и рекламу, прибыль банков уверенно растет.

Источник: Минфин
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