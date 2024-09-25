Клиенты «Фридом Финанс» близки к потере 800 млн грн в евробондах Украины

Попавшие под санкции в октябре 2022 года клиенты брокера «Фридом Финанс Украина», которым принадлежали еврооблигации Украины на сумму примерно 800 млн грн, были лишены возможности участвовать в их обмене на новые бумаги и близки к потере этих инвестиций, сообщил руководитель инициативной группы пострадавших частных инвесторов Максим Дыбенко, передает Интерфакс-Украина.

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Что рассказал инвестор

«По условиям меморандума инвесторы могут потерять почти половину стоимости своих активов и купонный доход, а их ценные бумаги могут быть проданы на аукционах, что нанесет дальнейший ущерб тысячам частных инвесторов», — сказал он.

Дыбенко добавил, что по завершении реструктуризации эти бумаги без объяснений для клиентов «Фридом Финанс Украина» Нацбанк списал из кабинетов брокера и депозитарной системы.

Инвестор также напомнил, что спустя почти два года после введения санкций пострадавшими остаются 12,7 тыс. клиентов, из которых 2,5 тыс. инвестировали в военные облигации через этого брокера. Он добавил, что 95% — физические лица, а общая сумма заблокированных активов, среди которых корпоративные облигации и средства на счетах, составляет 3,5 млрд грн.

Обвинения в адрес НКЦБФР

Дыбенко отметил, что Комиссия в отсутствие собственных законодательных предложений выступила против зарегистрированного в Раде в мае этого года членами профильного парламентского комитета законопроекта № 11263 «О защите прав клиентов подсанкционных профессиональных участников рынков капитала».

По словам Дыбенко, назначенный в июне этого года регулятором временный руководитель «Фридом Финанс» Александр Бондарчук до сих пор не встречался с клиентами компании, в связи с чем инициативная группа сама постарается в ближайшее время встретиться с ним в офисе.

Руководитель инициативной группы также подверг критике решение НКЦБФР приостановить лицензию «Фридом Финанс», а не вовсе забрать ее. По его мнению, в последнем случае клиенты могли бы получить доступ к своим активам.