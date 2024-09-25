Кабмин установил новый размер выплат в случае гибели или ранения военных

Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 сентября 2024 года № 1090 .

Порядок определяет механизм назначения и выплаты помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и отражении агрессии России против Украины.

Денежная помощь

Единовременное пособие назначается и выплачивается:

в случае гибели (смерти) или признания безвестно отсутствующими лиц — с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим;

в случае установления инвалидности — с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Единовременное пособие в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица.

Сейчас прожиточный минимум составляет 3028 грн. То есть выплата составляет 2 млн 271 тысяча грн.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности I группы (1 млн 211,2 тысячи гривен);

300 прожиточных минимумов — в случае установления инвалидности II группы (984 тысяч гривен);

250 прожиточных минимумов — в случае установления инвалидности III группы (757 тысяч гривен).

Для назначения и выплаты единовременного пособия заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг при наличии технической возможности (портал «Дия») или средствами Единого государственного реестра ветеранов войны.

Напомним

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на выплаты военным и их семьям дополнительно выделят 274 млрд грн.

«Минфин» писал, что 18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды.