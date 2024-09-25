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25 сентября 2024, 9:33 Читати українською

Кабмин установил новый размер выплат в случае гибели или ранения военных

Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 сентября 2024 года № 1090 .

Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Порядок определяет механизм назначения и выплаты помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и отражении агрессии России против Украины.

Денежная помощь

Единовременное пособие назначается и выплачивается:

  • в случае гибели (смерти) или признания безвестно отсутствующими лиц — с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим;
  • в случае установления инвалидности — с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Единовременное пособие в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица.

Сейчас прожиточный минимум составляет 3028 грн. То есть выплата составляет 2 млн 271 тысяча грн.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

  • 400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности I группы (1 млн 211,2 тысячи гривен);
  • 300 прожиточных минимумов — в случае установления инвалидности II группы (984 тысяч гривен);
  • 250 прожиточных минимумов — в случае установления инвалидности III группы (757 тысяч гривен).

Для назначения и выплаты единовременного пособия заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг при наличии технической возможности (портал «Дия») или средствами Единого государственного реестра ветеранов войны.

Напомним

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на выплаты военным и их семьям дополнительно выделят 274 млрд грн.

«Минфин» писал, что 18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+45
- sirius -
- sirius -
25 сентября 2024, 9:48
#
3028 * 750 = 2 271 000
+
+75
potator
potator
25 сентября 2024, 10:06
#
Глядя на цифры мне тоже захотелось достать калькулятор, но поспешил в коменты и не стал это делать, похоже алексы захватили эту газету)
+
+38
Pablito
Pablito
25 сентября 2024, 9:51
#
Я розумію, що життя людини безцінне і загиблі воїни — герої. То зрозуміло. Але які у нас реалії в країні? Більшість населення живе на жалюгідні декілька тисяч грн на місяць. І мова не лише про пенсіонерів. В бюджеті діра. Не вистачає ні на оборону ні на соціалку. Крім того виплати за загибель військогового і так були космічними. Абсолютно космічними для України. А зараз — це абсолютно космічне божевілля. 22 мільйони за загиблого, у той час, як країна стоїть на краю прірви, у тому числі - через нестачу засобів захисту, а більшість навіть працюючого населення живе на 200−300 доларів на місяць… Я не розумію цієї ідіотії.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
25 сентября 2024, 11:27
#
Ну, обещать — это еще не значит выполнить. Я вообще не понимаю, где и откуда власть собирается выплачивать семьям такие суммы выплат. А если выплачивать — то деньги быстро закончатся. В таком случае два варианта: прекратить выплаты или включить печатный станок. Естественно, выберут второе, чем сильно обесценят гривну. В итоге из-за девальвации эти 15−20 млн уменьшатся в несколько раз. И от этой девальвации пострадают не только семьи погибших, но и все население Украины.
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
25 сентября 2024, 12:05
#
Та не. Выдавать на 80−90% будут облигациями, как в советское послевоенное время часть зарплаты.
+
0
Три літри
Три літри
25 сентября 2024, 9:55
#
750 прожиткових мінімумів

наче ж як збирались відмовитись від цього базового індикатора
+
+45
mrshape
mrshape
25 сентября 2024, 9:56
#
Які 22млн, наші журналісти вже 2 цифри на калькуляторі помножити не можуть без помилок ?)
+
+15
Pablito
Pablito
25 сентября 2024, 10:02
#
Так, там, схоже, 0 помилково журналісти додали. Тоді суми виглядають більш притомними.
+
+24
Три літри
Три літри
25 сентября 2024, 10:10
#
Автор вилив ранкову каву на службовий калькулятор
+
+30
NicolaZnow
NicolaZnow
25 сентября 2024, 10:23
#
Було, якщо я правильно зрозумів статтю, 15 млн. при загибелі
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 сентября 2024, 11:04
#
Много говорите? Ну ладно, мертвому много не нужно, хай. 30 000 долларов за инвалидность 1 группы. Заболевания для установления 1 группы инвалидности: — тотальная слепота обоих глаз; — сильная контрактура суставов конечностей; — клинически подтверждённый факт наличия злокачественных опухолей; — не устранимые полностью и хронические недуги сердечно-сосудистой системы; аппутация конечностей;
+
+9
Kikudzuki
Kikudzuki
25 сентября 2024, 11:35
#
Любую инвалидность еще надо попытаться доказать… Медицинский диагноз — всегда дело спорное… Можно вывернуть так вердикт медкомиссии, что один и тот же человек окажется и здоровеньким, и неизлечимо больным…
+
0
MarinaLugina
MarinaLugina
25 сентября 2024, 11:43
#
Перевірте цифри в статті. Там не 22 млн, а 2 млн 271 тисяча гривень. А ще про воєнний стан і умови виплати грошової допомоги нічого не сказали.
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