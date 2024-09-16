Национальный кэшбек: еще не все видят начисленные средства в Дии

177 тыс украинцев уже видят в «Дии» начисленный кэшбек, и это количество будет увеличиваться по мере налаживания обмена данными между банками и ИТ-системой проекта «Национальный кэшбек». Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

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Тестирование программы продолжается

По ее словам, часть банков протестировали свои процессы, другие еще тестируют. Настройка будет продолжаться в течение следующих недель.

«За покупки в первые дни сентября 177 тыс. украинцев уже насчитали 2,9 млн грн кэшбека. Кто-то видит в „Дии“ начисление 5 грн, а кто-то — 90 грн. Отражение сумм дает возможность проверить работу системы и активнее выбирать украинские товары. Выплата средств за покупки в сентябре будет до 20 октября», — рассказала Свириденко.

Она отметила, что за две недели к «Национальному кэшбеку» присоединилось более 1,2 млн украинцев, из них — 638 тыс. активировали в «Дии» карты для выплат. Из активировавших карту 262 тыс. граждан совершили покупки товаров, на которые начисляется кэшбек.

Ассортимент товаров

Расширяется и ассортимент товаров, на которые можно получить кэшбэк. В системе уже зарегистрировано более 171 тыс. товаров от 963 украинских производителей.

Полный список товаров, на которые начисляется кэшбек, можно увидеть на сайте программы.

Ряд торговых сетей уже обозначают товары с кэшбеком на ценниках или полках. В ближайшее время такие обозначения будут появляться на полках магазинов, которые присоединились к программе.

Напомним, что бета-тест программы в Дии начался 2 сентября.

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