Более миллиона украинцев уже открыли карты для Национального кэшбека

Уже 1,2 млн украинцев открыли карты для получения выплат по программе Национальный кэшбек. Об этом рассказала первый вице-премьер — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия «Экономическая политика Украины: восстановление во время войны».

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Она отметила, что тестирование программы продлится до октября, после чего состоится ее полноценный запуск. По мнению Свириденко, программа будет эффективной и продолжит работу в следующем году.

Кроме этого, первый вице-премьер уточнила, что сейчас в программу уже добавлено 169 тысяч товаров, а ее финансирование происходит за счет международных доноров.

В рамках программы украинцы могут ежемесячно получать 10% компенсацию или до 3000 грн кэшбека за покупку отечественных товаров. Этот предел, скорее всего, останется на текущем уровне, говорит Юлия Свириденко.

Потратить кэшбек можно будет на:

Медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания;

Коммуналка, транспорт, мобильная связь;

Донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;

Многие другие услуги, товары украинского производства.

Напомним, что в Дии начался бета-тест программы.