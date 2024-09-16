Более миллиона украинцев уже открыли карты для Национального кэшбека

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 сентября 2024, 14:25 Читати українською

Более миллиона украинцев уже открыли карты для Национального кэшбека

Уже 1,2 млн украинцев открыли карты для получения выплат по программе Национальный кэшбек. Об этом рассказала первый вице-премьер — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия «Экономическая политика Украины: восстановление во время войны».

Уже 1,2 млн украинцев открыли карты для получения выплат по программе Национальный кэшбек.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Она отметила, что тестирование программы продлится до октября, после чего состоится ее полноценный запуск. По мнению Свириденко, программа будет эффективной и продолжит работу в следующем году.

Кроме этого, первый вице-премьер уточнила, что сейчас в программу уже добавлено 169 тысяч товаров, а ее финансирование происходит за счет международных доноров.

В рамках программы украинцы могут ежемесячно получать 10% компенсацию или до 3000 грн кэшбека за покупку отечественных товаров. Этот предел, скорее всего, останется на текущем уровне, говорит Юлия Свириденко.

Потратить кэшбек можно будет на:

  • Медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания;
  • Коммуналка, транспорт, мобильная связь;
  • Донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;
  • Многие другие услуги, товары украинского производства.

Напомним, что в Дии начался бета-тест программы.

Оформи депозит с повышенным доходом!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
16 сентября 2024, 14:38
#
Крім цього, перша віцепрем'єрка уточнила, що зараз у програму вже додано 169 тисяч товарів

в файлі 166 строк, це при тому що деякі товари записані на декілька строк, а не на одну.

а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів

які саме донори, огласіть весь список будь ласочка

У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.

таких як арахіс :D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Vyacheslaugh, Три літри и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами