Уже 1,2 млн украинцев открыли карты для получения выплат по программе Национальный кэшбек. Об этом рассказала первый вице-премьер — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия «Экономическая политика Украины: восстановление во время войны».
Более миллиона украинцев уже открыли карты для Национального кэшбека
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Она отметила, что тестирование программы продлится до октября, после чего состоится ее полноценный запуск. По мнению Свириденко, программа будет эффективной и продолжит работу в следующем году.
Кроме этого, первый вице-премьер уточнила, что сейчас в программу уже добавлено 169 тысяч товаров, а ее финансирование происходит за счет международных доноров.
В рамках программы украинцы могут ежемесячно получать 10% компенсацию или до 3000 грн кэшбека за покупку отечественных товаров. Этот предел, скорее всего, останется на текущем уровне, говорит Юлия Свириденко.
Потратить кэшбек можно будет на:
- Медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания;
- Коммуналка, транспорт, мобильная связь;
- Донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;
- Многие другие услуги, товары украинского производства.
Напомним, что в Дии начался бета-тест программы.
Комментарии - 1
в файлі 166 строк, це при тому що деякі товари записані на декілька строк, а не на одну.
а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів
які саме донори, огласіть весь список будь ласочка
У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.
таких як арахіс :D