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16 сентября 2024, 10:14 Читати українською

Кабмин хочет обязать НБУ перевести в госбюджет 63,9 млрд грн прибыли в 2025 году

Кабмин предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перевести в государственный бюджет 63,9 млрд гривен прибыли в 2025 году. Об этом говорится в законопроекте о госбюджете на 2025 год № 12000, передают Українські Новини.

Кабмин предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перевести в государственный бюджет 63,9 млрд гривен прибыли в 2025 году.
Фото: bank.gov.ua

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Предлагается установить, что в 2025 году НБУ в порядке и размерах, определенных законом «О Национальном банке Украины» переводит в государственный бюджет Украины сумму части прибыли в распределение не менее 63,9 млрд гривен.

Средства будут перечисляться согласно графику, утвержденному Министерством финансов.

Читайте: Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

Напомним

14 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год.

13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
16 сентября 2024, 11:38
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А кто же будет покупать овгз😂
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