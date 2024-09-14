Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год. Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В Раду внесли проект госбюджета на 2025 год
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Что известно
14 сентября на сайте парламента был зарегистрирован законопроект № 12000 о государственном бюджете Украины на 2025 год. Инициатором проекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним
13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.
Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.
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Приоритеты
Приоритет бюджета на следующий год — это оборона и безопасность Украины.
«Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели», — заявил Шмыгаль.
По его словам, расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.
Второй приоритет — это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяются на социальную защиту.
«Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся», — подчеркнул Шмыгаль.
211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн — на образование.
Третий приоритет — поддержка регионов и бизнеса.
«Продолжим помогать местным бюджетам на средства дотаций и субвенций», — отметил премьер.
Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа «єОселя».
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