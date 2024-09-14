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14 сентября 2024, 14:08 Читати українською

В Раду внесли проект госбюджета на 2025 год

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год. Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год.
Фото: depositphotos

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Что известно

14 сентября на сайте парламента был зарегистрирован законопроект № 12000 о государственном бюджете Украины на 2025 год. Инициатором проекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним

13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

Читайте: Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

Приоритеты

Приоритет бюджета на следующий год — это оборона и безопасность Украины.

«Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели», — заявил Шмыгаль.

По его словам, расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет — это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяются на социальную защиту.

«Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся», — подчеркнул Шмыгаль.

211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн — на образование.

Третий приоритет — поддержка регионов и бизнеса.

«Продолжим помогать местным бюджетам на средства дотаций и субвенций», — отметил премьер.

Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа «єОселя».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
14 сентября 2024, 14:32
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Потужні пріоритети бюджету на наступний рік — телемарафон, міністерство єдності, клумби з квітами, асфальт
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