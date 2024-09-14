В Раду внесли проект госбюджета на 2025 год

Что известно

14 сентября на сайте парламента был зарегистрирован законопроект № 12000 о государственном бюджете Украины на 2025 год. Инициатором проекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним

13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

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Приоритеты

Приоритет бюджета на следующий год — это оборона и безопасность Украины.

«Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели», — заявил Шмыгаль.

По его словам, расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет — это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяются на социальную защиту.

«Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся», — подчеркнул Шмыгаль.

211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн — на образование.

Третий приоритет — поддержка регионов и бизнеса.

«Продолжим помогать местным бюджетам на средства дотаций и субвенций», — отметил премьер.

Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа «єОселя».