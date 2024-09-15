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15 сентября 2024, 10:01 Читати українською

Госбюджет-2025: Кабмин предлагает заморозить минимальную зарплату

Кабмин предлагает отказаться от увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2025 году. Об этом говорится в законопроекте № 12000, зарегистрированном правительством в Верховной Раде 14 сентября, пишет Лига.

Кабмин предлагает отказаться от увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2025 году.
Фото: depositphotos.com

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Сокращение соцрасходов

От этих характеристик зависят размеры социальных выплат.

В целом, проект бюджета на следующий год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Как говорится в документе, с 1 января 2025 года минимальную заработную плату предлагается установить на уровне:

  • в месячном размере — 8000 грн;
  • в почасовом размере — 48 грн.

«Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16% по сравнению с 2023 годом)», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Читайте: В Раду внесли проект госбюджета на 2025 год

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей до 6 лет — 2563 грн;
  • детей от 6 до 18 лет — 3196 грн;
  • трудоспособных лиц — 3028 грн;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада — 2102 грн;
  • лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2361 грн;
  • лиц, потерявших трудоспособность, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, — 1600 грн.

Читайте: Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

Что говорят в Налоговом комитете

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это «чрезмерно жесткой мерой».

Он пообещал, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться в парламенте.

Источник: Минфин
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