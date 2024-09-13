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13 сентября 2024, 9:29 Читати українською

Украина должна мобилизовать внутренние поступления для критически важных расходов — МВФ

Международный валютный фонд считает необходимым Украине мобилизовать внутренние доходы, в том числе ввести финансовые ограничения и увеличить объемы налоговых поступлений. Об этом заявила в четверг директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

Международный валютный фонд считает необходимым Украине мобилизовать внутренние доходы, в том числе ввести финансовые ограничения и увеличить объемы налоговых поступлений.
Фото: gorod.dp.ua

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Что касается конкретного вопроса о налогах и доходах (в Украине — ред.) до 2025 года, я могу сказать, что мобилизация внутренних поступлений в среднесрочной перспективе является ключевой составляющей программы (EFF — ред.)", — отметила представитель МВФ.

Она подчеркнула, что это должно помочь «создать пространство для критически важных затрат». В этом контексте, по ее словам, важно сохранить буферы для реагирования на вызовы, а также восстановить фискальную и долговую устойчивость.

Таким образом, она прокомментировала последние заявления МВФ об итогах пятого пересмотра программы EFF для Украины. В Фонде указали, что бюджет Украины на 2025 год должен учитывать финансовые ограничения и обеспечение устойчивости долга.

Кроме того, в МВФ отмечают необходимость увеличения в Украине объемов налоговых поступлений, «чтобы создать пространство для критически важных расходов, сохранить необходимые резервы и восстановить фискальную стабильность».

Читайте также: МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Гетманцев

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму более $1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
potator
potator
13 сентября 2024, 9:40
#
Что делать, если не хватает молока? · Носите ребенка на руках животом к животу как можно чаще. Согласно данным специалистов, это помогает усилить лактацию.))))
+
0
Strain
Strain
13 сентября 2024, 9:53
#
Можно еще заняться уринотерапией и гомеопатией.
Последняя особенно эффективна для нашего бюджета.
+
0
TAN72
TAN72
13 сентября 2024, 10:11
#
Перспектива весёлая в будущем если оно будет.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
13 сентября 2024, 10:14
#
Хто такая Украина это что религия новая? Нужно называть вещи своими именами, конкретно кто из физического мира ФИО.
+
0
Rubi0
Rubi0
13 сентября 2024, 10:16
#
В общем фраза «я ваш приговор» снова заиграла новыми красками))
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
13 сентября 2024, 10:58
#
Ребята уже не знают как более прозрачно зеленым менеджерам намекнуть, что никто не будет продление их срока вечно спонсировать.
+
0
Rumatha
Rumatha
13 сентября 2024, 12:12
#
Вся мировая система держится на долгах . Прикол в том, что эта система на какой-то стадии становится нежизнеспособной (начинаются кризисы, сокращения, банкротства), Но как раз война и помогает этой системе держаться на плаву, не взирая на циклы развития и падения. И поэтому те организации, которые ссужают деньги нам, не менее нашего заинтересованы, чтобы мы их взяли. Посмотрите на досуге фильмы «Деньги — пирамида долгов», «Дух времени»…
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