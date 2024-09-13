Украина должна мобилизовать внутренние поступления для критически важных расходов — МВФ

Международный валютный фонд считает необходимым Украине мобилизовать внутренние доходы, в том числе ввести финансовые ограничения и увеличить объемы налоговых поступлений. Об этом заявила в четверг директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

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Что касается конкретного вопроса о налогах и доходах (в Украине — ред.) до 2025 года, я могу сказать, что мобилизация внутренних поступлений в среднесрочной перспективе является ключевой составляющей программы (EFF — ред.)", — отметила представитель МВФ.

Она подчеркнула, что это должно помочь «создать пространство для критически важных затрат». В этом контексте, по ее словам, важно сохранить буферы для реагирования на вызовы, а также восстановить фискальную и долговую устойчивость.

Таким образом, она прокомментировала последние заявления МВФ об итогах пятого пересмотра программы EFF для Украины. В Фонде указали, что бюджет Украины на 2025 год должен учитывать финансовые ограничения и обеспечение устойчивости долга.

Кроме того, в МВФ отмечают необходимость увеличения в Украине объемов налоговых поступлений, «чтобы создать пространство для критически важных расходов, сохранить необходимые резервы и восстановить фискальную стабильность».

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Напомним

«Минфин» писал, что МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму более $1 млрд.