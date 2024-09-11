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11 сентября 2024, 20:00 Читати українською

Новое соглашение МФВ и Украины, инфляция в США: главное за среду

МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В случае ее одобрения Украина получит около $1,1 млрд.

Инфляция в США продолжает замедляться

Минтруда США опубликовало данные по CPI (потребительская инфляция). В августе рост цен замедлился до 2,5% в годовом исчислении, если сравнивать с предыдущим месяцем.

Все банки выполняют минимальные требования достаточности капитала

Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала сохранила почти двухкратный запас всех уровней.

Крупные банки приостановили снижение ставок: прогнозируемые до конца сентября

Изменения по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не происходили. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным.

Источник: Минфин
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