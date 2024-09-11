МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда
Новое соглашение МФВ и Украины, инфляция в США: главное за среду
Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В случае ее одобрения Украина получит около $1,1 млрд.
Инфляция в США продолжает замедляться
Минтруда США опубликовало данные по CPI (потребительская инфляция). В августе рост цен замедлился до 2,5% в годовом исчислении, если сравнивать с предыдущим месяцем.
Все банки выполняют минимальные требования достаточности капитала
Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала сохранила почти двухкратный запас всех уровней.
Крупные банки приостановили снижение ставок: прогнозируемые до конца сентября
Изменения по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не происходили. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным.
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