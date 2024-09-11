Инфляция в США продолжает замедляться

Минтруда США опубликовало данные по CPI (потребительская инфляция). В августе рост цен замедлился до 2,5% в годовом исчислении, если сравнивать с предыдущим месяцем.

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Такой результат несколько лучше ожиданий экспертов и рынка — 2,6%. Замедление инфляции в США длится уже шесть месяцев. Показатель вернулся к уровню марта 2021 года.

Как видно на графике сайта Trading Economics, это довольно резкое понижение, которое ФРС будет учитывать при вынесении решения о понижении ставок. Заседание пройдет 18 августа. Ожидается, что регулятор снизит ставки на 25 пунктов, что свидетельствует о том, что экономика развивается положительно.