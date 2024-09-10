Минэкономики одобрило работникам Нацбанка 335 броней, предоставляющих отсрочку от воинской службы

По состоянию на конец августа 2024 года количество одобренных броней (отсрочек от воинской службы) для Национального банка составляло 335. Об этом по запросу «Минфина» сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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Он объяснил, что Минэкономики оперирует информацией о бронях, предоставленных по их решениям.

Ранее Нацбанк по запросу «Минфина» уточнял, что общая численность персонала к началу 2024 года у него составляла порядка 5 тыс. работников.

В официальном годовом отчете регулятора говорилось, что мужская составляющая в персонале центрального аппарата Национального банка составляет 46%, а Банкнотно-монетного двора — 66%. То есть выходим на среднюю мужскую долю сотрудников на уровне 56%.

А это значит, что в Нацбанке забронировано около 12% его мужского персонала (отдельных данных по военнообязанным в отчете регулятора нет).

В Минэкономики также сообщили о троекратном увеличении количества броней для работников финансового сектора за последний год с небольшим — с 4 тыс. человек минувшим летом до 12 тысяч сейчас.

Напомним

«Минфин» вместе с экспертами анализировал последние данные об отсрочках от воинской службы в статье «Более 500 тыс. украинцев получили отсрочку от армии: где броней больше и почему».