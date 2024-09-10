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10 сентября 2024, 11:49 Читати українською

Минэкономики одобрило работникам Нацбанка 335 броней, предоставляющих отсрочку от воинской службы

По состоянию на конец августа 2024 года количество одобренных броней (отсрочек от воинской службы) для Национального банка составляло 335. Об этом по запросу «Минфина» сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

По состоянию на конец августа 2024 года количество одобренных броней (отсрочек от воинской службы) для Национального банка составляло 335.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Он объяснил, что Минэкономики оперирует информацией о бронях, предоставленных по их решениям.

Ранее Нацбанк по запросу «Минфина» уточнял, что общая численность персонала к началу 2024 года у него составляла порядка 5 тыс. работников.

В официальном годовом отчете регулятора говорилось, что мужская составляющая в персонале центрального аппарата Национального банка составляет 46%, а Банкнотно-монетного двора — 66%. То есть выходим на среднюю мужскую долю сотрудников на уровне 56%.

А это значит, что в Нацбанке забронировано около 12% его мужского персонала (отдельных данных по военнообязанным в отчете регулятора нет).

В Минэкономики также сообщили о троекратном увеличении количества броней для работников финансового сектора за последний год с небольшим — с 4 тыс. человек минувшим летом до 12 тысяч сейчас.

Напомним

«Минфин» вместе с экспертами анализировал последние данные об отсрочках от воинской службы в статье «Более 500 тыс. украинцев получили отсрочку от армии: где броней больше и почему».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
lenta19
lenta19
10 сентября 2024, 11:55
#
Керівники заброньовані, ну як завжди
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 сентября 2024, 12:20
#
А у нас есть обязательная воинская служба? Где через ТЦК ТА СП?) Читайте законы) Тцк та сп предлогает подписать контракт, открываем закон про вийськ обовьязок и вийськ службу ст 1 — контракты = добровильнэ) А уж я молчу что у нас вообще нет стану вийны, а без него мобилизации вообще быть не может, только контракты :)
Люди вы не туда направляете внимание, у чела с ЗП обл уже был суд где суд присудил что контракты добровильне якщо воно примусове то це є рабство так написал судья и после этого случая ТЦК не подаёт в суды :) Разводят на лоха)
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