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9 сентября 2024, 13:10 Читати українською

Электронная автогражданка — полис будущего

Каждый владелец авто должен иметь страховой полис Автогражданку. Это требования закона и безопасности. В последние годы водители могут выбирать бумажный или электронный полис. Имеет ли электронная автогражданка какие-то преимущества? Безусловно, поскольку это — полис будущего. Почему это так, разбираем в материале.

Что предлагает Автогражданка

Вспомним сначала, что, собственно, обеспечивает автогражданка.

  • Защита водителя и пассажиров. Автогражданка, или ОСАГО, обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного третьим лицам в случае ДТП.
  • Соответствие законодательству. Согласно украинскому законодательству, все владельцы транспортных средств должны иметь действующую автогражданку. Ее отсутствие может привести к штрафам и другим правовым последствиям.
  • Психологическое спокойствие. Имея Автогражданку, вы не создадите проблем другим людям и будете чувствовать себя увереннее на дороге.

Преимущества электронной автогражданки

Электронная автогражданка обеспечит дополнительные преимущества, на которые стоит обратить внимание.

1. Удобство оформления и использования

Электронные полисы можно оформить онлайн, что позволяет сэкономить время и избежать необходимости посещать офис страховой компании. После оформления полис автоматически приходит к вам по электронной почте.

В страховой ARX покупка полиса занимает 5−7 минут, все можно сделать с помощью смартфона на сайте компании. При этом автогражданка от ARX одна из самых надежных на рынке.

Онлайн можно приобрести как классическую автогражданку, так и расширенный ее вариант. В ARX это автогражданка «Все включено».Предлагается комплексный страховой продукт, включающий в себя обязательную автогражданку, добровольную автогражданку и КАСКО «Прямая защита».

2. Моментальная проверка и контроль

Электронный полис автогражданки регистрируется в базе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), что позволяет мгновенно проверить его силу через интернет или мобильное приложение.

3. Экологичность

Использование электронных полисов уменьшает потребность в бумаге, что способствует сохранению окружающей среды. Это отвечает современным тенденциям уменьшения влияния человеческой деятельности на экосистему.

4. Мобильные приложения

Некоторые страховые компании предлагают мобильные приложения, позволяющие управлять своим полисом.

MyARX, приложение страховой ARX, позволяет клиентам сохранять все договоры, общаться с компанией, следить за этапами страхового дела, отслеживать договоры семьи, покупать новые договоры. Он работает как ваш собственный страховой офис.

Автогражданка онлайн в новом законе

C 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об Автогражданке. Закон предусматривает много изменений, в том числе большое место отведено электронному ОСАГО.

Важным станет переход на электронный полис и отказ от параллельного существования бумажного бланка полиса. Клиент сможет мгновенно проверить, действует ли его полис в централизованной базе данных Моторного бюро (МТСБУ). Это значительно улучшит ситуацию с мошенничеством и фальшивыми полисами, позволит регулятору быстро реагировать в случае банкротства компании, а МТБСУ выплачивать возмещение потерпевшим.

В современном мире, где цифровые технологии становятся все более востребованными, электронные полисы- это страхование будущего, и в ARX вам предложат наилучший вариант.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
bonv
bonv
9 сентября 2024, 13:27
#
Та вже давно електронні:))
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 15:33
#
Чи має електронна Автоцивілка якісь переваги? Безумовно, бо це — поліс майбутнього.

Мала б переваги якби вона була дійсно електронною тож водію не треба було демонструвати поліс в себе на смартфоні.
+
+15
Strain
Strain
9 сентября 2024, 16:22
#
Я вам больше скажу. Показываешь полиции Дию где четко светится что полис рабочий — они требуют ПДФ открыть с данными договора…

А вообще единственный адекватным «нововведением» было бы увеличение обязательной страховки до 1 000 000 грн минимум. Цена вопрос по меркам траты на бензин копеешная. Я уже молчу про то самое «спокойствие на дороге». Да страховку можно расширить, что всем и советую. Но это должно быть обязательным.

Сейчас можно стукнуть какой то условный гибридный автомобиль и попасть на ремонт 1млн+. Потому что там тонна электроники и т. д.
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 16:37
#
+
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 15:37
#
Пригадаємо спочатку, що власне забезпечує Автоцивілка.
Захист водія та пасажирів.

Що за маячня? Цей поліс захищає лише водія і більше нікого. І то захист зводиться до того що страхова за водія оплачує встановлені суми. Якщо збитки третіх осіб більше то водій буде компенсувати це з власного кармана.

Пасажирі ніколи і ніяк автоцивілкою не захищаются. Пасажири можуть лише так само як будь які інші треті особи (водії або власники інших авто, пішоходи, інші постраждалі) отримати компенсацію якщо зазнали збитку чи були травмовані внаслідок дій водія.
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 15:40
#
Клієнт зможе миттєво перевірити, чи його поліс дійсний в централізованій базі даних Моторного бюро (МТСБУ)

Це можливо і зараз. Власне це можливо вже багато років.
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