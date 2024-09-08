Пентагон назвал штаты, получившие наибольшие инвестиции от военной помощи Украине

Пенсильвания, Аризона и Техас являются одними из американских штатов, наиболее выигрывающих от финансирования и инвестиций США вооружения для Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Пентагон обнародовал документы о распределении между всеми штатами $41,7 млрд на закупку, инвестиции и замену всех видов систем поддержки Украины.

Согласно этим данным, штат Пенсильвания получил больше всего из всех штатов — $2,52 млрд на производство оружия и боеприпасов.

В Аризоне расходы и инвестиции, связанные с Украиной, составляли $2,02 млрд, а в Техасе — $1,85 млрд.

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Начиная с прошлого года администрация президента США Джо Байдена отмечала, что многие оружия, присланные в Киев, будут заменены за счет новых контрактов на миллиарды долларов, выигранных американскими компаниями, нанимающими американских работников.

Такие компании, как RTX Raytheon в Аризоне, производящей ракетные системы Patriot, и General Dynamics, производящей артиллерийские снаряды, производимые в нескольких штатах, включая Пенсильванию, Огайо и Техас, имеют миллиардные контракты.

Напомним

«Минфин» писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.