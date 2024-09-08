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8 сентября 2024, 15:06 Читати українською

«Национальный кэшбэк»: Минкульт предлагает расширить программу на книги и услуги книжных магазинов

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает расширить программу «Национальный кэшбэк» и добавить в список книги и услуги книжных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает расширить программу «Национальный кэшбэк» и добавить в список книги и услуги книжных магазинов.
Фото: pixabay.com

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«В перечне услуг и товаров, доступных для кэшбека, отсутствуют услуги распространителей книгоиздательской продукции (книжных магазинов). Кроме того, средства кэшбэка невозможно использовать для приобретения готовых книг», — говорится в сообщении.

Следовательно, предлагается дополнить перечень кодами МСС: 5942 «Книжные магазины» и 5192 «Книги, периодические издания и газеты».

В Минкульте напомнили об опыте реализации государственной программы «єПідтримка».

«За два месяца ее действия, с декабря 2021 по февраль 2022 года, почти 9 млн украинцев потратили в общей сложности 3,4 млрд грн, больше средств пошли именно на приобретение книг», — отметили в министерстве.

Напомним

«Минфин» писал, что начиная с 24 августа 2024 года украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбэк» через портал «Дия».

Как получить кэшбэк

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кэшбэк, потребителям нужно в банках, картами которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Действие» выбрать услугу «Национальный кэшбэк», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кэшбэк.

Максимальный объем кэшбэка- 3 тыс. грн в месяц. Средства кэшбэк граждане смогут расходы на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку вооруженных сил и т. д.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
8 сентября 2024, 18:37
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