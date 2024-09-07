Литва выделит Украине 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов «Паляныця»

Литва передаст Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов украинского производства «Паляныця». Об этом сообщил эксглава Минстратегпрома Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.

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«Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 млн евро на закупку украинской ракеты-дрона «Паляныця», — отметил Камышин.

Сколько стоит «Паляныця»

В интервью АР министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что одна ракета-дрон «Паляныця» стоит менее $1 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что во время выступления по случаю Дня независимости 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые применила против российских войск новую ракету-дрон «Паляныця» украинского производства.