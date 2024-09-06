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6 сентября 2024, 11:44 Читати українською

С начала года правительство привлекло почти 319 миллиардов от продажи ОВГЗ

По данным Депозитария НБУ, за восемь месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 319 млрд грн в эквиваленте: 232 959,1 млн грн, $1 456,6 млн и 670,8 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Депозитария НБУ, за восемь месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 319 млрд грн в эквиваленте: 232 959,1 млн грн, $1 456,6 млн и 670,8 млн евро.
Фото: НБУ

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На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 133 935,8 млн грн, $1 126,6 млн и 841,2 млн евро.

В январе-августе 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 105 199,7 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в августе — на 9 112,6 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценными бумагами) за январь — август составляет 135% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны по 31 августа 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено почти 1 137 млрд грн в эквиваленте: 787 134,8 млн грн, $7 073,9 млн и 2 383,9 млн евро.

За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 563 307,6 млн. грн., $7 262,3 млн. и 2 091,8 млн. евро.

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Военные ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 сентября 2024 г. он составлял:

  • 68 779,7 млн грн, или 33,3% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 августа 65 168,4 млн грн, или 32,4%);
  • $1 556,9 млн, или 58,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 августа — $1 509,3 млн или 56,2%);
  • 103,1 млн. евро, или 21,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 августа — 100,6 млн. евро, или 21,1%).

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Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 сентября 2024 составил 137,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 67, млрд грн в эквиваленте на 1 сентября 2023 года — рост более чем вдвое.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 сентября 2024 составил 6 552,9 млн грн, $24,8 млн и 0,1 млн евро.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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