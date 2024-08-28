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28 августа 2024, 8:13 Читати українською

Укрэнерго: 28 августа ограничения света будут меньше

28 августа графики отключения света будут применяться в течение суток: отключат одновременно 2 очереди. Об этом сообщает Укрэнерго.

28 августа графики отключения света будут применяться в течение суток: отключат одновременно 2 очереди.
Фото: depositphotos

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Отключение света

«28 августа облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений», — говорится в сообщении.

Как отметили в Укрэнерго, ограничения будут легче, чем во вторник, 27 августа, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.

Читайте: Массированная атака рф: в правительстве пока не могут спрогнозировать ситуацию с электроэнергией на ближайшие месяцы

Массированная атака

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.

Что такое очередь (группа)

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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