Продажа недвижимости за 1 гривну: ФГИ подготовил второй пул активов

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию второй пул активов со стартовой ценой 1 гривна. В этот раз на торги выставят четыре объекта в Закарпатской, Черкасской и Львовской областях, сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

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Что будут предлагать

Аукционы появятся в системе «Прозорро.Продажи» в сентябре 2024 года, на них покупателям предложат:

первый лот — гараж площадью 72,6 кв.м в пгт Великий Березный Закарпатской области. Здание 1960-х годов нуждается в текущем ремонте;

второй лот — автомобиль Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска в г. Черкассы. Транспортное средство нуждается в ремонте;

третий лот — нежилое здание площадью 168,1 кв.м в с. МайданЛьвовской области. Одноэтажное здание с мансардой построено в 1980 году;

четвертый лот — группа инвентарных объектов в г. Хусте Закарпатской области. Комплекс включает в себя гаражи, котельную, сторожку и ограждение общей площадью 164,3 кв.м.

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Стартовая цена

Глава Фонда госимущества напомнил, что стартовая цена на сумму 1 гривна установлена в соответствии с действующим законодательством на период военного положения.

«Этот механизм применяется для активов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю, что позволяет эффективно осуществлять приватизацию в текущих условиях. Важно понимать: конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой», — добавил Коваль.

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Он отметил, что предыдущий опыт показывает, что в ходе подобных торгов цена растет «в сотни и даже тысячи раз».