Продажа недвижимости за 1 гривну: ФГИ подготовил второй пул активов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2024, 8:44 Читати українською

Продажа недвижимости за 1 гривну: ФГИ подготовил второй пул активов

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию второй пул активов со стартовой ценой 1 гривна. В этот раз на торги выставят четыре объекта в Закарпатской, Черкасской и Львовской областях, сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию второй пул активов со стартовой ценой 1 гривна.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что будут предлагать

Аукционы появятся в системе «Прозорро.Продажи» в сентябре 2024 года, на них покупателям предложат:

  • первый лот — гараж площадью 72,6 кв.м в пгт Великий Березный Закарпатской области. Здание 1960-х годов нуждается в текущем ремонте;
  • второй лот — автомобиль Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска в г. Черкассы. Транспортное средство нуждается в ремонте;
  • третий лот — нежилое здание площадью 168,1 кв.м в с. МайданЛьвовской области. Одноэтажное здание с мансардой построено в 1980 году;
  • четвертый лот — группа инвентарных объектов в г. Хусте Закарпатской области. Комплекс включает в себя гаражи, котельную, сторожку и ограждение общей площадью 164,3 кв.м.

Читайте: Фонд госимущества начинает дебютные аукционы продажи недвижимости за 1 гривну

Стартовая цена

Глава Фонда госимущества напомнил, что стартовая цена на сумму 1 гривна установлена в соответствии с действующим законодательством на период военного положения.

«Этот механизм применяется для активов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю, что позволяет эффективно осуществлять приватизацию в текущих условиях. Важно понимать: конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой», — добавил Коваль.

Читайте: При расселении «хрущевок» под снос их жители будут получать аналогичные по площади квартиры или доплачивать за лишние метры

Он отметил, что предыдущий опыт показывает, что в ходе подобных торгов цена растет «в сотни и даже тысячи раз».

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
27 августа 2024, 9:04
#
«у ході таких торгів ціна зростає „в сотні і навіть тисячі разів“» — з 1 грн до ста або навіть тисячи гривень за обьєкт :) немає слів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами