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26 августа 2024, 14:45 Читати українською

рф ударила по Киевской ГЭС, есть повреждения — Forbes

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию. Об этом рассказал изданию Forbes Ukraine топ-менеджер государственной энергокомпании, знакомый с ситуацией на основе анонимности.

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

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Что известно

Как пишет издание, утром 26 августа россияне разными типами ракет и беспилотников пытались разрушить Киевскую ГЭС.

В результате обстрелов попадание и повреждение, сказал Forbes топ-менеджер государственной энергокомпании.

Читайте: Укрэнерго предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света

Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет, подчеркнул он.

Со своей стороны директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале написал, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнил информацию о возможных разрушениях.

Напомним

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.

Источник: Минфин
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