рф ударила по Киевской ГЭС, есть повреждения — Forbes

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Что известно

Как пишет издание, утром 26 августа россияне разными типами ракет и беспилотников пытались разрушить Киевскую ГЭС.

В результате обстрелов попадание и повреждение, сказал Forbes топ-менеджер государственной энергокомпании.

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Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет, подчеркнул он.

Со своей стороны директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале написал, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнил информацию о возможных разрушениях.

Напомним

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.