Трамп запускает криптовалютную платформу

Бывший президент США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о создании бизнеса под названием The DeFiant Ones, который связан с криптовалютой. Об этом сообщает The Verge.

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В сообщении в своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что «обычные американцы испытали давление со стороны крупных банков и финансовой элиты», но никаких дополнительных деталей о том, что именно такое The DeFiant Ones, как оно работает и как поможет людям, не предоставило.

На этом этапе невозможно точно сказать, что это за проект — будь то криптовалюта, торговая платформа или просто вебсайт о крипте.

В последних интервью сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик допустили проект может быть создан для помощи людям, не имеющим банковских счетов. По данным FDIC, на 2021 год таких американцев было 5,9 млн.

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Мнение о том, что криптовалюта может помочь людям, не пользующимся банковскими услугами, получить лучший доступ к финансовым услугам широко распространена в отрасли, но отчеты свидетельствуют о другом.

Центр американского прогресса (CAP) не нашел «никаких систематических доказательств того, что крипто-транзакции дешевле традиционных финансовых транзакций», отметив, что крипто-активы в основном используются для спекуляций, а не для платежей.

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«Основной целью финансовой инклюзии является улучшение общего экономического благосостояния лиц с низкими доходами, а поощрение людей использовать свои заработанные деньги или сбережения для покупки высокорискованных активов может привести к противоположному», — заявил в 2022 году Тодд Филлипс, бывший директор по финансовому регулированию и корпоративному управление CAP.